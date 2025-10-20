¡Crueldad sin límites! Golpean a perrita preñada y la abandonan moribunda en una bolsa

La ciudad de Embarcación, al norte de Salta, es escenario de un indignante caso de crueldad animal que ha movilizado a la comunidad proteccionista: Una perrita, que se encontraba preñada, fue golpeada salvajemente y abandonada moribunda dentro de una bolsa arpillera bajo la lluvia, quedando condenada a morir.

El caso fue denunciado a través de las redes sociales por la fundación Patitas, un centro de rescate de animales de la zona. En un emotivo posteo, la organización manifestó: "No encontramos palabras para describir la crueldad que tuvo que soportar esta perrita. Estaba preñada y aun así la golpearon salvajemente, dejándola moribunda. Como si eso no fuera suficiente, la metieron dentro de una bolsa arpillera y la tiraron bajo la lluvia".

Ante la gravedad de las heridas, el rescate fue una carrera contra el tiempo. La perrita fue intervenida de urgencia por el doctor Franco Zelaya, a quien la fundación agradeció por su inmediata predisposición, destacando que era "casi imposible conseguir un veterinario en nuestra zona para atender una emergencia así" en un día complicado.

Actualmente, el estado de la perrita es "delicado". La fundación informó que el animal está "luchando por su vida" tras la brutal agresión y el abandono, lo que subraya la necesidad de que la comunidad tome conciencia sobre este tipo de actos: "Ningún ser vivo merece este nivel de maltrato", remarcaron.

Debido a la cirugía de emergencia y los tratamientos intensivos que requiere, la fundación Patitas ha lanzado un desesperado pedido de ayuda económica para costear los gastos veterinarios. Los rescatistas indicaron que deben pagar $250.000 para saldar la intervención quirúrgica y el tratamiento postoperatorio.

Para quienes deseen colaborar con la causa y la recuperación de la perrita, la fundación ha facilitado los datos para recibir ayuda: se puede transferir cualquier importe al Alias PATITASEMBA, a nombre de la titular Isabel María Victoria Medrano. ¡La solidaridad de la comunidad es crucial para salvar la vida de la perrita y garantizar su recuperación!