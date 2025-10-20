Multaron al hospedaje que recibió a una delegación de niños de Catamarca: Detectaron irregularidades

Semanas atrás se conoció que una delegación de niños de Catamarca llegó a Salta y se alojaron en un hospedaje, en el cual se encontraron ciertas irregularidades y debieron ser trasladados.

Según informaron desde el Ministerio de Turismo, durante las inspecciones constataron irregularidades en dos establecimientos, por lo que se labraron las correspondientes actas de infracción según lo dispuesto en el Decreto 1125/80.

Por su parte, los responsables se presentaron ante el Ministerio, efectuaron el pago de las multas y presentaron su descargo formal.

Desde la cartera de turismo, recordaron que los establecimientos deben cumplir con los siguientes pasos para su homologación:

Solicitar por nota dirigida a la Sra. Ministra la habilitación del establecimiento, indicando nombre del titular, teléfono, ubicación y nombre de fantasía.

Presentar documentación respaldatoria: certificado de mínima seguridad contra incendios, planos aprobados, fotografías de las áreas comunes y habitaciones, cédula parcelaria, y contratos correspondientes.

Participar de la inspección técnica realizada por el Ministerio.

Subsanar, en caso de corresponder, las observaciones emitidas en el informe técnico.

Una vez cumplidos los requisitos, se emite la resolución de habilitación firmada por la ministra.

El Ministerio de Turismo y Deportes reitera la importancia de que los turistas verifiquen siempre que los establecimientos donde se hospedan estén debidamente habilitados, y de que los prestadores regularicen su situación para garantizar transparencia y seguridad en los servicios ofrecidos.

Para más información o consultas, los interesados pueden comunicarse con la Dirección General de Registros y Control de Servicios Turísticos, ubicada en Buenos Aires 93, teléfono (0387) 4310950 interno 242, o al correo electrónico: [email protected]