Premian a un hotel salteño por su excelencia: Está entre los 15 mejores del país

La Guía Michelin realizó por primera vez la entrega de sus reconocimientos “Llaves Michelin”, que distinguen a los hoteles más destacados por su hospitalidad, diseño, ubicación y servicio de excelencia. Entre los 15 establecimientos seleccionados en Argentina figura House of Jasmines, ubicado en las afueras de la ciudad de Salta.

Al respecto la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, celebró la distinción y destacó que “este reconocimiento internacional posiciona a Salta como destino de excelencia, donde la calidad, el servicio y la identidad local se reflejan en cada experiencia. House of Jasmines es un ejemplo de cómo nuestra provincia puede competir a nivel mundial sin perder su esencia”.

El tradicional alojamiento, emplazado a los pies de los Andes y rodeado por un parque de 100 hectáreas, combina el encanto de una estancia centenaria con el confort de la hotelería de lujo. Su propuesta se destaca por sus habitaciones amplias, su spa con baño turco, su piscina al aire libre y su restaurante La Table, donde la gastronomía local se fusiona con técnicas internacionales.

House of Jasmines forma parte de Maison Fenestraz, una colección de propiedades de lujo con historia que nació en los Alpes franceses y hoy ofrece experiencias únicas en Córdoba, Brasil y Salta. En 2007, la familia Fenestraz adquirió la estancia, antes propiedad del actor Robert Duvall; y desde entonces ha sido reconocida por su hospitalidad y su elegancia natural.

La Guía Michelin, reconocida mundialmente por sus estrellas gastronómicas, presentó por primera vez la categoría de Llaves Michelin, que premia la calidad y la autenticidad en hotelería. La selección abarca establecimientos de distintas regiones del país que sobresalen por su carácter, atención personalizada y compromiso con la sustentabilidad.