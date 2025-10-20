El triunfo de la derecha en Bolivia podría fortalecer y beneficiar a Salta

Después de dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), Bolivia vivió un cambio histórico con la victoria del candidato de centroderecha Rodrigo Paz. Desde Salta, el analista y consultor político Pedro Buttazzoni analizó el resultado y consideró que “este cambio de gobierno puede favorecer las relaciones con la Argentina y especialmente con Salta”.

"El MAS ya venía en caída libre. Era inevitable un cambio de ciclo"

En diálogo con InformateSalta, Buttazzoni explicó que “el MAS ya venía en caída libre, con una crisis económica profunda, inflación del 25% interanual y conflictos por el combustible. Era inevitable un cambio de ciclo”. El especialista destacó que el nuevo mandatario “representa una derecha moderada, más parecida al Macri de 2015 que al Milei de 2023”. Según sostuvo, “Rodrigo Paz logró conectar con sectores populares gracias a un discurso más intermedio, menos radicalizado”.

Consultado sobre el impacto regional, Buttazzoni señaló que el nuevo gobierno podría “mejorar la inserción internacional de Bolivia, que se había retraído mucho durante los últimos años del MAS”. En esa línea, agregó: “Vamos a ver un acercamiento mayor a Estados Unidos y, por supuesto, también una mayor afinidad con Argentina”.

En cuanto a la relación con Salta, el analista destacó que “Rodrigo Paz es oriundo de Tarija, una región muy cercana y culturalmente parecida a Salta. Eso puede facilitar la cooperación fronteriza y el desarrollo de proyectos comunes, especialmente en materia de comercio y energía”.

Finalmente, Buttazzoni concluyó que “Bolivia tiene una estructura política muy centralizada, por lo que este cambio puede abrir oportunidades concretas para el norte argentino, que comparte intereses estratégicos en el corredor bioceánico y la frontera con Paraguay”.