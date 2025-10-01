Familiares marcharán hoy por discapacidad: “Los derechos en este país se ganan en la calle”

El mes de octubre iniciará este miércoles con la movilización de familiares de personas con discapacidad, solicitando que la Ley de Emergencia en Discapacidad sea puesta en funcionamiento.

Si bien se aprobó el rechazo al veto de la Ley, su aplicación se encuentra suspendida por decisión del Ejecutivo nacional.

Cecilia Fernández, coordinadora de la marcha en Salta, comentó a El Once TV que el objetivo de la movilización es lograr que se ponga en práctica la ley aprobada: “Es el motivo de esta movilización porque entendemos que todos los derechos en este país se ganan en la calle”.

A partir de las 17hs. se congregarán en la Plaza 9 de Julio y se sumarán a la marcha de jubilados que iniciará a las 18 hs.

Convocan a las personas con discapacidad, familiares y prestadores, quienes también se ven afectados por la ley: “Esta ley tiene mucho que ver con ellos, con tratar de garantizar el pago correcto de las prestaciones que reciben nuestros hijos y que inciden en la calidad de vida de nuestros hijos”.

Consultada sobre la situación actual, explicó Fernández que está empeorando, ya que, en su caso en particular, su hijo cuenta con Incluir Salud, desde donde le avisaron que en cualquier momento se cortará el servicio de transporte por falta de pago desde mayo: “Así que esta situación es preocupante porque no podríamos concurrir o tenemos que ver la manera para poder ir todos los días a HIRPACE”.