El Senado autorizó la toma de deuda para avanzar en el Corredor Bioceánico

La Cámara de Senadores debatió este jueves el proyecto por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a acceder al financiamiento con el Fondo Financiera para el Desarrollo de la Cuenca del Plata.

El proyecto venía en revisión de la Cámara de Diputados y autoriza a tomar deuda por US$ 100.000.000, para la ejecución del Programa Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio en Salta.

El miembro informante del proyecto es el senador por Orán, Juan Cruz Curá, quien destacó que el financiamiento de las obras es estratégico para la zona.

“Estas obras corresponden al gobierno nacional y deberían formar parte de una política de estado. Sin embargo, hoy somos conscientes que no podemos esperar más para que Nación haga las obras y tengamos la salida al pacífico” afirmó el senador por Orán.



“Somos los salteños quienes estamos asumiendo la responsabilidad. Depende de nosotros dar este paso”, finalizó.

La propuesta obtuvo apoyo unánime.