Intentaron robar un súper en plena Av. Paraguay y las cámaras lo delataron

El 13 de octubre de 2025 a las 3.30 de la madrugada operadores del Centro de Videovigilancia detectaron a dos transeúntes en actitud sospechosa merodeando por avenida Paraguay al 1200, en un supermercado.

Preventivamente realizaron un seguimiento virtual e informaron al Centro de Coordinación Operativa. En tanto se registró cuando uno de ellos intentó ingresar al comercio escalando una reja, en tanto el segundo sujeto aguardaba en el lugar e intentó ocultarse de la Policía.

Motoristas de Seguridad Urbana llegaron en pocos minutos y demoraron a los sujetos. Eran hombre de 30 y 34 años con domicilio en barrio Limache y barrio congreso. Intervino la Fiscalía Penal.