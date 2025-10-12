Crónica de un vuelco anticipado: Video del momento exacto en que el conductor salta y salva su vida

Un impactante video se viralizó en las últimas horas al mostrar el momento exacto en que un camión con carga cae al vacío en una carretera de Tarija, Bolivia. Las imágenes, captadas por testigos, muestran cómo el vehículo —estacionado al borde del camino— pierde estabilidad y termina precipitándose al abismo, segundos después de que el conductor logra saltar desde la cabina.

Según las primeras versiones difundidas por medios locales y usuarios que compartieron el video en redes sociales, el conductor habría detenido el camión demasiado cerca del borde, lo que provocó que el terreno cediera bajo el peso del vehículo.

En las imágenes se observa cómo el hombre alcanza a saltar a tiempo, evitando una tragedia. “Una milésima de segundo más, y la historia hubiera sido otra”, comentaron los testigos que grabaron la secuencia.

El video rápidamente se volvió viral en distintas plataformas, generando sorpresa y comentarios sobre los riesgos de conducir en rutas de montaña con poca visibilidad y sin barreras de contención.

Hasta el momento, no se registraron víctimas ni daños a terceros, y no se difundieron mayores detalles oficiales sobre el hecho.