Imputaron por obstrucción al hombre que agredió a la diputada Villamayor

Los hechos sucedieron el pasado jueves cuando un hombre agredió a la diputada Socorro Villamayor cuando estaba afuera de la Legislatura, junto a ella, estaban otras mujeres.

El hombre que vestía ropa de La Libertad Avanza la insultó y escupió en dos ocasiones.

El fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio, interino en la Fiscalía Penal 2, imputó de forma provisional al hombre de 31 años como autor del delito de obstrucción a la función pública.

Se solicitó una junta médica para determinar si el imputado se encuentra en sus facultades mentales. Por ahora, fue trasladado al hospital Ragone para su compensación, y se dictaron medidas de seguridad de carácter provisorio.