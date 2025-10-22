Día de la Tartamudez: “Queremos que todos los chicos puedan acceder a un tratamiento"

En el marco del Día Internacional de la Concientización de la Tartamudez, que se conmemora cada 22 de octubre, el diputado provincial Omar Exeni compartió un mensaje cargado de empatía, emoción y compromiso social.

“Se alza una voz. Una voz que muchas veces fue callada por el miedo, la burla o la vergüenza. Yo sé lo que se siente. Yo también la transité”, expresó en sus redes sociales. “Por eso, mi misión en esta vida es ayudar a los niños con tartamudez, para que nunca duden de su valor, de su voz, ni de su poder para expresarse”, agregó.

Exeni recordó que en Salta se crearon consultorios gratuitos de atención integral para niños con disfluencias, donde trabajan fonoaudiólogos y psicólogos de manera gratuita. “Queremos que todos los chicos puedan acceder a un tratamiento sin importar su condición económica”, remarcó.

En un video difundido este martes, el legislador relató con sinceridad lo que significa convivir con esta condición: “Los que tienen esa disfluencia saben lo que uno pasó: los miedos, las angustias, la vergüenza, el estar solo, la desesperación y la ansiedad de no poder decir palabras. Hay que aceptarse como uno es y enfrentar esos miedos”.

Finalmente, destacó que Salta cuenta con los mejores consultorios del país para tratar la tartamudez, y reafirmó su compromiso de seguir trabajando por una sociedad más inclusiva. “Cuando un niño logra hablar sin miedo, cambia su destino”, concluyó.