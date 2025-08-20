“Ni kirchnerismo ni Milei: Salta necesita su propia voz”, afirmó Omar Exeni

De cara a las elecciones legislativas nacionales de octubre, el diputado provincial Omar Exeni, referente del espacio "Primero los Salteños", respaldó públicamente la lista de su espacio destacando la importancia de apostar por una opción genuinamente salteña frente a lo que definió como dos caras del mismo problema: la grieta y el centralismo porteño.

“Esta elección no se trata de elegir entre dos polos que viven peleando. La grieta es un negocio rentable para algunos dirigentes, pero no resolvió ni uno solo de los problemas de la gente. Salta no puede quedar atrapada en esa falsa dicotomía entre kirchnerismo y Libertad Avanza, porque ambos miran la política con la lógica del AMBA, lejos de nuestras realidades”, sostuvo Exeni.

El legislador advirtió que elegir representantes de esos espacios nacionales consolidaría un modelo centralista que postergó al interior durante décadas: “Cada vez que enviamos al Congreso legisladores que responden a intereses porteños, perdemos los salteños. Nuestros recursos se deciden en Buenos Aires, nuestras prioridades se diluyen en las urgencias del conurbano, y el interior queda relegado. No podemos repetir ese error”.

Frente a esa alternativa, reivindicó la necesidad de respaldar a Primero los Salteños como una propuesta del norte: “Lo que está en juego es si seguimos entregando poder a partidos nacionales que no conocen nuestra realidad o si defendemos una agenda salteña en el Congreso. La diferencia es clara: nosotros pensamos en los salteños, en el interior, en el trabajo, la producción y la calidad de vida de nuestra gente. No en sostener la pelea eterna de la grieta ni en servir a los intereses del puerto”.

Finalmente, convocó a la ciudadanía a elegir con una mirada provincial: “Este octubre tenemos la oportunidad de hacernos escuchar. El futuro de Salta no se decide en la grieta ni en Buenos Aires, se decide con representantes que vivan y sientan lo mismo que los salteños. Y esa voz la garantiza Primero los Salteños”.