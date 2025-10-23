Ratifican la condena del sicario "Coya" Rojas, había planteado un trato "inhumano" en prisión

Tras la presentación del sicario Ricardo Raúl "Coya" Rojas, ante el tribunal de impugnación por trato "inhumano" en el penal desde su condena en 2020 por el crimen de Raúl Fernando Martínez y la tentativa de homicidio de Ricardo Ariel Gerónimo en Orán, la Sala III del Tribunal de Impugnación, ratificó la condena Rojas y de 5 condenados más en ese entonces.

El fiscal penal de Impugnación 3, Ramiro Ramos Ossorio, fue notificado del fallo firmado por los jueces Eduardo Barrionuevo y Eduardo Arias Nallar, quienes resolvieron rechazar los recursos de casación presentados por las defensas de Rojas, Enzo Quiroga, Norberto Mendoza y Matías Sarmiento.

De esta manera, el Tribunal confirmó el veredicto emitido el 3 de julio de 2020 por la Sala II de Juicio de Orán, que había condenado a Rojas y a José Martín Castillo a prisión perpetua como coautores del homicidio doblemente agravado de Martínez -por promesa remuneratoria, número de participantes y uso de arma de fuego-, además de la tentativa de homicidio de Gerónimo bajo las mismas circunstancias, y todos deberán seguir cumpliendo sus condenas en los establecimientos penitenciarios en los que ya se encuentran alojados.

Los restantes condenados, Norberto Mendoza y Enzo Quiroga, recibieron 19 años de prisión, mientras que Matías Sarmiento fue sentenciado a 15 años y multa como partícipe necesario.

El planteo de Rojas obedecía a las condiciones de encierro que estarían afectando su salud y vulneraban sus derechos humanos, buscando, quizás, que la Justicia considerara ese contexto para morigerar su condena. Sin embargo, el Tribunal entendió que no existían elementos suficientes para modificar las penas impuestas ni para declarar nulidades del proceso.





