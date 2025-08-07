Fallo judicial permitirá que el "Coya" Rojas reciba visitas y temen cometa nuevos delitos

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 de Salta declaró parcialmente inconstitucional el Sistema de Gestión de Presos de Alto Riesgo, en lo que respecta a Raúl Ricardo Rojas, alias “el Coya”, condenado a prisión perpetua por homicidio, tentativa de homicidio, contrabando agravado y narcotráfico, y actualmente alojado en el Servicio Penitenciario Federal.

Según se supo, el fallo permitiría a Rojas salir de su celda durante 8 horas al día y recibir visitas con contacto físico, lo que facilitaría comunicaciones con el exterior y aumentaría el riesgo de que continúe dirigiendo actividades delictivas desde prisión.

Al respecto, el Ministerio de Seguridad de la Nación expresó su “profunda preocupación” por los beneficios carcelarios otorgados al líder de la organización narcocriminal “Los Coyas”, uno de los grupos delictivos más peligrosos del norte argentino.

En la oportunidad, se hizo hincapié en que varios de los delitos cometidos por Rojas fueron ejecutados mientras ya estaba privado de la libertad, y que esta medida va en contra de los esfuerzos realizados para desarticular redes criminales en zonas críticas como el departamento de Orán, Salta, donde se desarrolla el Plan Güemes.

“La decisión responde a una lógica garantista y pro-delincuente que pone en riesgo la vida de los argentinos de bien”, señalaron fuentes oficiales. También confirmaron que el fallo será apelado.

Cabe recordar que Raúl Rojas es considerado uno de los principales referentes del narcotráfico en el norte argentino. Su organización está vinculada a crímenes por encargo y tráfico internacional de drogas.

Por su parte, la ministra Patricia Bullrich se pronunció en sus redes sociales. “Podemos desarticular bandas, blindar fronteras y encerrar a los narcos más peligrosos. Pero con que un solo juez sea pro delincuentes, alcanza para tirar todo abajo (…) Nosotros no miramos para otro lado. Vamos a apelar el fallo. Porque no defendemos delincuentes. Defendemos a los argentinos”.