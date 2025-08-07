Favor a favor del 'Coya' Rojas: Castiella advirtió lo "peligroso" de los beneficios concedidos

La reciente decisión de un juez federal de Salta de conceder beneficios carcelarios a Raúl Ricardo Rojas, alias “El Coya”, ha generado polémica en la provincia y a nivel nacional pues Rojas, uno de los narcotraficantes más peligrosos del norte argentino, condenado a prisión perpetua, es el líder de la organización criminal “Los Coyas”. El fallo, emitido por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, declaró la inconstitucionalidad parcial del Sistema de Gestión de Presos de Alto Riesgo que lo mantenía en un régimen estricto.

Según trascendió, esta resolución le permitiría a Rojas salir de su celda durante ocho horas al día y recibir visitas con contacto físico, un punto que alarma a las autoridades por el riesgo de que el capo narco pueda seguir dirigiendo sus actividades delictivas desde la cárcel. La situación ha provocado la “profunda preocupación” del Ministerio de Seguridad de la Nación, que ve en este tipo de flexibilizaciones un obstáculo en la lucha contra el crimen organizado.

Al respecto del tema, el procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, se pronunció por El Once TV calificando la situación como “una cuestión muy delicada”. Si bien se mostró respetuoso de la jurisdicción federal, de la cual depende este caso, también fue enfático al decir que “hay que decir las cosas como son”.

Castiella destacó la ardua labor de las fuerzas de seguridad y la justicia en el combate al narcotráfico, y lamentó que este tipo de decisiones judiciales compliquen el panorama. “Acá somos muchos los que estamos poniendo la cara y el pecho en el combate al narcotráfico”, sentenció el procurador, resaltando la necesidad de que las instituciones trabajen de manera coordinada y con “respuestas categóricas” en materia de política criminal.

El procurador advirtió que la concesión de estos beneficios es “muy peligroso”, recordando que Rojas “ya estuvo operando cuando estuvo detenido en Orán y después fue trasladado a la cárcel de Chaco, continuaba manejando su organización desde la cárcel”. Castiella remarcó que el líder narco está vinculado a otros sicarios de la región como “el Cabezón Díaz” y Cristian Palavecino, integrantes de una misma banda responsable de varios asesinatos.

Ante este escenario, García Castiella expresó su preocupación por el potencial surgimiento de “nuevo sicariato en el norte de la provincia con situaciones de flexibilizaciones de esta naturaleza”. Si bien defendió la importancia de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, subrayó que “no es el mismo tratamiento, no todos los presos son iguales”, especialmente cuando se trata de quienes manejan organizaciones criminales desde el interior de los penales.

Finalmente, el procurador provincial consideró que la decisión del juez podría sentar un precedente “bastante complicado para futuros casos”, ya que otros presos de alta peligrosidad podrían solicitar los mismos beneficios. “Así se hace difícil combatir el narcotráfico”, concluyó, y manifestó su deseo de que los fiscales federales apelen el fallo para que se pueda revertir.

