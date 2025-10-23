Crisis en La Peña de Morfi: Diego Leuco y Lizy Tagliani no seguirían como conductores en 2026

Ángel de Brito advirtió que el canal podría realizar cambios que afectarían a La Peña de Morfi para el año que viene.

Ángel de Brito advirtió que el canal podría realizar cambios que afectarían a La Peña de Morfi para el año que viene.

El futuro de La Peña de Morfi parece estar en riesgo tal como lo conocemos. A pocos meses de que finalice el 2025, comenzaron a circular versiones que indican que Diego Leuco y Lizy Tagliani podrían dejar la conducción del programa de Telefe.

Desde su estreno como dupla, los conductores lograron mantener la esencia del ciclo creado por Gerardo Rozín, aunque no estuvieron exentos de rumores sobre supuestas tensiones y diferencias detrás de cámara.

En medio de las especulaciones, fue Ángel de Brito quien aportó información clave sobre lo que podría suceder con el programa a partir del año que viene. En el ciclo de streaming Bondi, el periodista reveló que el canal prepara una fuerte renovación en la grilla de los fines de semana.

“El año que viene van a renovar La Peña de Morfi, incluyendo la conducción del programa”, aseguró de Brito, generando sorpresa entre los panelistas y los espectadores.

El conductor también detalló que la decisión de Telefe implicaría una reestructuración completa y que ya estaría en vista el conductor que los reemplazaría: “Buscarán otro destino para Lizy y otro para Leuco porque van a apostar por un conductor único, que está trabajando en otro canal y sería un pase”.



Además, adelantó que los cambios no serían inmediatos, pero ya tendrían fecha tentativa: “El cambio sería para el año que viene, tipo en marzo o abril”.

Aunque por el momento desde el canal no hubo una confirmación oficial, la versión tomó fuerza en redes sociales y muchos seguidores del programa expresaron su preocupación ante la posible salida de la dupla que se ganó el cariño del público. /Pronto