La Caldera: Las obras en la Ruta Nacional 9 comenzarían en los próximos días

El intendente de La Caldera, Diego Sumbay, junto a concejales, funcionarios municipales y prestadores del sector turístico, mantuvo una reunión con Federico Casas, jefe del V Distrito Salta de Vialidad Nacional, para plantear la necesidad urgente de acondicionar la Ruta Nacional 9, única vía de acceso al municipio.

“Es una ruta de cornisa que en época de lluvias se deteriora rápidamente"

En diálogo con InformateSalta, Sumbay explicó que la gestión respondió a una demanda concreta tanto de los vecinos como del sector turístico. “Es una ruta de cornisa que en época de lluvias se deteriora rápidamente: se rompen las banquinas, aparecen baches y se generan situaciones de riesgo. Necesitamos que esté en condiciones para que quienes transitan a diario lo hagan con seguridad y para que quienes nos visitan puedan llegar tranquilos a La Caldera”, señaló.

El jefe comunal remarcó que el estado de la Ruta 9 es un factor clave para el desarrollo del municipio. “La Caldera tiene al turismo como una de sus principales matrices productivas. Tenemos paisajes increíbles, historia, patrimonio y propuestas que maravillan a quienes nos visitan, pero una de nuestras grandes debilidades sigue siendo la ruta. El día que esté repavimentada y en buenas condiciones, el crecimiento turístico va a ser mucho mayor”, sostuvo.

"El crecimiento turístico va a ser mucho mayor"

Durante la reunión se acordó avanzar, en el corto plazo, con trabajos de emergencia en los tramos más afectados, especialmente en la zona de cornisa. Según detalló Sumbay, las tareas se concentrarán en dos sectores críticos: entre el puente sobre el río Wierna y el puesto policial de Gallinato (unos 3 kilómetros), y entre La Calderilla y el dique Campo Alegre (unos 4 kilómetros).

En estos tramos se realizará bacheo, acondicionamiento y refuerzo de banquinas, además de desmalezado y mejoras en la señalización. “La idea es empezar a trabajar este mismo mes en los puntos más complicados y luego avanzar con un programa más amplio sobre toda la traza, que tiene alrededor de 19 kilómetros”, indicó el intendente.

Sumbay destacó la importancia de la articulación entre Nación, Provincia y Municipio, y también con actores privados que utilizan la ruta de manera intensiva. “Planteamos la necesidad de trabajar en conjunto, incluso con el sector de extracción de áridos y el transporte pesado, porque el tránsito de vehículos de gran porte también incide en el deterioro de la calzada”, explicó.

Además, durante el encuentro se comenzó a evaluar un proyecto para la construcción de un puente peatonal sobre el río Wierna, una obra que permitiría mejorar la seguridad de peatones y ordenar el tránsito vehicular, especialmente los fines de semana y en temporada alta.

"Una pasarela peatonal ayudaría a descomprimir el tránsito y mejorar la seguridad vial"

“Sería una solución importante para evitar situaciones de riesgo, porque hoy la gente cruza por la ruta y los autos pasan muy cerca. Una pasarela peatonal ayudaría a descomprimir el tránsito y mejorar la seguridad vial”, remarcó.

Finalmente, el intendente subrayó que, si bien el contexto económico es complejo, “hay puntos críticos que no pueden esperar”. “No podemos permitir que la gente se lleve un mal recuerdo o, peor aún, que se produzcan accidentes evitables. La Ruta 9 es estratégica para La Caldera y vamos a seguir gestionando para que esté en condiciones”, concluyó.