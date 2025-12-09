Ordenan retirar elementos del espacio público en avenidas de la zona norte de la ciudad

La Subsecretaría de Espacios Públicos de la Municipalidad de la ciudad de Salta emitió una resolución mediante la cual ordena la desocupación y retiro de elementos instalados en un sector del espacio público ubicado en la intersección de avenida Armada Argentina y Héroes de la Patria.

Según lo establecido en el Artículo 1°, la medida dispone que se retiren “todo elemento y/o artículo” presente en el lugar, utilizando para ello equipo y personal municipal, y aclarando que los costos generados serán imputados a los propietarios responsables. La decisión se fundamenta en los motivos expuestos en los considerandos de la norma, que no fueron detallados en la publicación.

La resolución está publicada en el Boletín Oficial de la Municipalidad y lleva la firma del subsecretario de Espacios Públicos, Joaquín Arriagada Bazán.