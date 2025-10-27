Clínica de Maternidad e Infancia “El Milagro”: Innovación al servicio de la comunidad

La Clínica de Maternidad e Infancia “El Milagro” se presenta como una institución modelo en el cuidado integral de la mujer y el recién nacido, combinando innovación tecnológica, confort y calidez humana. Su misión es brindar una experiencia segura y acompañada desde el embarazo hasta los primeros cuidados del bebé, ofreciendo un entorno de confianza y contención para toda la familia.

Con equipamiento médico de última generación y un equipo multidisciplinario altamente capacitado, la clínica garantiza diagnósticos precisos y tratamientos efectivos. Entre sus profesionales se destacan neonatólogos, obstetras, cardiólogos e interconsultores de diversas especialidades, lo que permite una atención personalizada y completa en cada caso.

Entre los principales servicios que ofrece se encuentran:

Controles de embarazo para casos de alto y bajo riesgo.

para casos de alto y bajo riesgo. Ecografías obstétricas y ginecológicas de alta definición.

de alta definición. Internación conjunta, que permite que la madre y el recién nacido compartan la habitación, fortaleciendo el vínculo afectivo y promoviendo la lactancia desde los primeros momentos.

La institución pone especial énfasis en el acompañamiento emocional y humano durante el proceso de maternidad, entendiendo que se trata de una etapa única y sensible. Por eso, cada paciente es recibida en un ambiente de confianza, respeto y calidez, donde la atención médica se combina con la empatía del equipo de salud.

Además, para asegurar accesibilidad y comodidad, la clínica dispone de:

Guardia activa las 24 horas, para urgencias y emergencias.

para urgencias y emergencias. Cobertura con la mayoría de las obras sociales provinciales y nacionales.

Internación sin depósito de garantía, facilitando los trámites administrativos y priorizando el bienestar familiar.

📍 Dirección: Calle O’Higgins 1055, Salta Capital

📞 Teléfonos: 4321536 / 421776

La Clínica “El Milagro” invita a toda la comunidad salteña a conocer su propuesta, donde la tecnología de punta y la atención humana se unen para acompañar uno de los momentos más importantes de la vida.