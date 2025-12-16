Hallaron en Salvador Mazza a la joven de 17 años desaparecida en Buenos Aires desde septiembre

La adolescente de 17 años que era intensamente buscada desde septiembre pasado fue encontrada este lunes en la localidad salteña de Salvador Mazza. Según confirmaron fuentes judiciales, la joven se encontraba sola y en buen estado de salud.

El hallazgo se produjo tras más de tres meses de investigación coordinada entre fuerzas policiales y judiciales de Buenos Aires, Salta y Jujuy. En la causa intervinieron la DDI de la Policía Bonaerense, el Juzgado de Garantías N°3, la fiscal Alejandra Rodríguez (UFI N°9 de Moreno–General Rodríguez), además de organismos provinciales y municipales.

La desaparición había sido denunciada por la familia luego de que la adolescente fuera vista por última vez el 18 de septiembre en su domicilio, en General Rodríguez. Antes de irse, dejó una carta en la que afirmaba que se marchaba con quien definía como “el amor de su vida”, un hombre de 32 años identificado como Cristian Velazco.

Con el avance de la investigación, la fiscalía advirtió indicios de manipulación y control en el vínculo, agravados por la diferencia de edad y por antecedentes de violencia de género del hombre. Incluso, el Ministerio de Seguridad de la Nación había ofrecido una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aportaran datos sobre el paradero de la joven.

Ante la sospecha de delitos graves, se descartó la hipótesis de una ausencia voluntaria y se activaron alertas a nivel nacional e internacional. Sobre Velazco pesa una alerta azul, utilizada para localizar o recabar información sobre personas de interés en una investigación penal.

Finalmente, este lunes se confirmó que la adolescente fue localizada en el norte salteño, sin la compañía del hombre y fuera de peligro. La Justicia continúa con las actuaciones para determinar las circunstancias de su permanencia en la zona y el paradero de Velazco.