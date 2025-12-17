Detectan postítulos docentes truchos en Salta, Educación dio intervención a la Justicia

Luego de detectar certificados apócrifos utilizados para sumar puntaje en los concursos y designaciones de cargos, el Ministerio de Educación de Salta denunció ante la Justicia penal un presunto fraude sistemático y organizado en la acreditación de postítulos docentes.

La irregularidad fue advertida en el marco del cierre anual de los cuadros de mérito, un proceso clave para definir prioridades en el sistema educativo.

Según explicó el secretario de Gestión Educativa, Alejandro William Becker, la situación salió a la luz tras una auditoría interna iniciada por la Junta Calificadora, al observarse la reiteración de los mismos postítulos falsos, con formatos y contenidos idénticos. “Los indicios son sobrados y comprometen la transparencia del sistema, además de perjudicar a los docentes que se forman legítimamente”, señaló.

“Detectamos un número reiterado de postítulos truchos o apócrifos”

El funcionario en FM94.7 aclaró que aún no es posible estimar la cantidad de docentes involucrados ni precisar responsabilidades, ya que la auditoría continúa y la investigación quedó en manos de la Justicia. No obstante, confirmó que podría haber casos en toda la provincia, dado que todas las designaciones pasan por la Junta Calificadora.

Becker indicó además que se investiga si detrás de los certificados hay institutos reales damnificados por la falsificación de su nombre y logo, o si se trata de una asociación ilícita que fraguó títulos atribuyéndolos a instituciones educativas. En algunos casos, ya se establecieron contactos con entidades mencionadas en los documentos para verificar su autenticidad.

Pese a la gravedad del hallazgo, el Ministerio aseguró que intentará mantener los cronogramas previstos para la publicación de los cuadros de mérito y las resoluciones de fin de año, para no perjudicar a quienes cumplieron con los requisitos de manera regular.

Finalmente, remarcó que la denuncia busca “defender la carrera docente y garantizar mayor transparencia”, y adelantó que se avanzará en la informatización de las bases de datos para mejorar los controles y evitar que estas maniobras vuelvan a repetirse de cara al ciclo lectivo 2026.





