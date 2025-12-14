Exitosa Inauguración de la Temporada de Verano 2025-2026 con lleno total en el Parque Acuático

Con un lleno total y la alegría de los presentes, el Intendente Kuldeep Singh dio inició oficialmente a la Temporada de Verano 2025-2026 en el emblemático Parque Acuático de Rosario de la Frontera. Este evento marca el comienzo de una nueva temporada en la que la ciudad se prepara para recibir a miles de turistas y a las familias locales en busca de diversión y descanso en sus aguas termales.

"Con cariño, con la suma de pequeños esfuerzos, durante varios meses estuvimos poniendo a punto el parque acuático. Hoy, con este inicio, podemos decir que está listo para ofrecer días increíbles en un espacio familiar, rodeado de hermosos cerros y con aguas termales de temperaturas perfectas para el verano", expresó el Intendente Kuldeep Singh durante su discurso inaugural.

El Parque Acuático, reconocido como uno de los principales atractivos turísticos de la región, abre sus puertas con una serie de mejoras en sus instalaciones, brindando a los visitantes un ambiente seguro, cómodo y, por sobre todo, ideal para disfrutar de la temporada estival. Entre las novedades se destacan nuevas áreas recreativas, modernos servicios y, por supuesto, el disfrute de sus famosas aguas termales, que ofrecen un relax perfecto para los días calurosos.

Esta temporada promete ser especial, con una variada oferta de actividades para todas las edades. Los turistas podrán disfrutar no sólo de los parques y piletas, sino también de espectáculos y eventos especiales pensados para toda la familia.

La inauguración fue acompañada por cientos de vecinos, turistas y autoridades locales, quienes celebraron el inicio de un verano lleno de actividades y propuestas turísticas. La invitación está abierta a todos aquellos que buscan disfrutar de un entorno natural único, a pocos pasos de las aguas termales que hacen famosa a Rosario de la Frontera.