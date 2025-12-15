Es oficial la cesión de las tierras a la Asociación de Profesionales “La Loma”

La Legislatura de la provincia de Salta sancionó la Ley Nº 8519, mediante la cual se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial a transferir, en carácter de donación, dos inmuebles ubicados en Capital a la Asociación Cultural y Deportiva de Profesionales Universitarios de Salta.

Las tierras están destinadas al desarrollo de actividades sociales y deportivas, tanto para los socios de la entidad como para la comunidad en general.

Según lo dispuesto en la ley, la formalización de la donación se realizará a través de la Escribanía de Gobierno, sin costo alguno para la institución beneficiaria. Asimismo, las escrituras deberán incluir cláusulas de prohibición de enajenar o ceder los inmuebles, además de condiciones de indisponibilidad e inembargabilidad, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del destino previsto.

La ley establece además que la asociación donataria deberá llevar adelante, de manera periódica, actividades sociales en beneficio de la comunidad, priorizando a las personas que residan en las zonas cercanas a los predios y que se encuentren en situación de vulnerabilidad. El Poder Ejecutivo Provincial será el encargado de realizar el seguimiento y control del cumplimiento de estas obligaciones.

En caso de disolución de la entidad o de incumplimiento de los cargos establecidos, la donación quedará sin efecto y los inmuebles deberán ser restituidos al dominio de la provincia de Salta, incluyendo todas las mejoras realizadas, sin derecho a indemnización alguna.