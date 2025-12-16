Despedidas y deudas: La carta que dejó el soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos

La madrugada del martes quedó marcada por una tragedia silenciosa en uno de los lugares más custodiados del país. Un soldado de apenas 21 años que cumplía tareas de vigilancia se quitó la vida dentro del predio de la Quinta de Olivos, y dejó una carta que ahora es clave para reconstruir sus últimas horas.

Según confirmaron fuentes judiciales, el joven escribió un mensaje de despedida dirigido a sus familiares en el que expresó su angustia personal y detalló los problemas económicos que atravesaba. El contenido de la carta, que ya está en poder de la Justicia, da cuenta de un profundo malestar que el soldado venía arrastrando y que no había trascendido públicamente.

La víctima fue identificada como Rodrigo Gómez, oriundo de Misiones, integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo. Al momento del hecho, se encontraba cumpliendo funciones de seguridad dentro del predio presidencial. Su cuerpo fue hallado por un compañero en uno de los puestos internos, lo que activó de inmediato el protocolo judicial.

Hasta el lugar se trasladó la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien quedó a cargo de la investigación y ordenó la intervención de la Policía Federal Argentina para realizar las primeras pericias. La autopsia será practicada en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, mientras se intenta esclarecer el contexto que rodeó el dramático desenlace.

Desde la Casa Rosada emitieron un comunicado oficial en el que confirmaron que se trataba de un efectivo del Ejército Argentino y expresaron su pesar por lo ocurrido. Mientras tanto, la carta que dejó Rodrigo se convierte en una pieza central de la causa y en un doloroso testimonio de una historia atravesada por la presión, las deudas y una despedida anticipada que conmociona tanto al ámbito militar como a la sociedad en general.