“Ser una puerta de entrada para el extranjero desde Salta es clave”, dijo Assaf

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) confirmó que septiembre de 2025 marcó un récord histórico en el movimiento aéreo de pasajeros en Argentina, con más de 4,1 millones de usuarios. En ese contexto, Salta se ubicó como la segunda provincia con mayor crecimiento en el segmento internacional, registrando un aumento del 47% en el tráfico de pasajeros respecto al mismo mes del año anterior.

En diálogo con Informate Salta, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, destacó la importancia de este logro: “Ser una puerta de entrada para Argentina desde Salta es importante y va a servir para que el extranjero también crezca, además de darle la posibilidad a los salteños de salir al exterior”.

El dirigente subrayó que el desafío ahora es consolidar la conectividad internacional. “El mercado americano es estratégico y es algo que nos interesa mucho. Pero no es de un día para el otro: hay que trabajar tanto desde el sector público como desde el privado para que esos mercados se consoliden”, explicó.

Assaf reconoció, sin embargo, que la competitividad del turismo aún enfrenta dificultades: “Hoy el turismo es poco competitivo porque los costos se han elevado mucho".

Por último, valoró las acciones de promoción regional impulsadas por el sector. “Este año hemos tenido mucha presencia en la región, tanto nosotros yendo como cámara a mostrar nuestros productos a Paraguay, como también recibiendo a gente de viaje para que conozcan el destino. De esa manera se va consolidando el mercado”, concluyó.