Vuelve “Código Salta”: Descuentos y 2x1 para disfrutar el verano en la provincia

Turismo24/10/2025
La segunda edición de “Código Salta” ya está en marcha y promete impulsar el turismo tanto entre los visitantes nacionales como entre los propios salteños.

La iniciativa busca dinamizar la temporada baja y promover el consumo en el ecosistema de prestadores turísticos habilitados.

En diálogo con IN Salta, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, explicó que el programa ofrecerá descuentos desde el 20% y promociones 2x1 en alojamientos, gastronomía, excursiones y traslados, con facilidades de pago a través de convenios con entidades financieras.

Hasta el momento, más de 70 empresas se sumaron a la propuesta, ofreciendo más de 100 experiencias en distintos destinos de la provincia. “La idea es mejorar la visibilidad y la competitividad de las empresas para el verano”, destacó Assaf.

El programa apunta tanto al turismo nacional —especialmente de Tucumán, Jujuy y Buenos Aires— como al turismo interno, incentivando a los salteños a recorrer y redescubrir los paisajes locales.

Entre los destinos participantes se destacan Salta Capital, Cafayate, Cachi, Iruya, San Lorenzo y San Antonio de los Cobres, con opciones que van desde el Tren a las Nubes y el Teleférico de Salta, hasta experiencias gastronómicas y culturales en los pueblos del interior.

“Queremos que la gente descubra todo lo que Salta tiene para ofrecer, desde sus paisajes hasta su gastronomía, y que hacerlo sea accesible y sencillo”, remarcó Assaf. Las promociones ya pueden consultarse en la plataforma oficial www.codigosalta.ar.

