Imputaron a un tartagalense por presunto abuso de una adolescente

Un hombre de 34 fue imputado en la ciudad de Tartagal por el presunto abuso de una adolescente de 16 años.

En su declaración la joven declaró que el hombre la habría obligado a consumir bebidas alcohólicas, y después habría abusado de ella. Esto, de acuerdo con la denuncia, habría ocurrido en otras tres ocasiones.

La fiscal penal de Violencia Familiar y de Género de Tartagal, Lorena Martínez, lo imputó provisionalmente por el delito de abuso sexual con acceso carnal.

Durante la audiencia de imputación, el acusado fue asistido por un defensor público y ejerció su derecho a no declarar ni responder a preguntas de la Fiscalía.