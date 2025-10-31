La muerte de Sofía Benitez sumó un nuevo sospechoso detenido y varias imputaciones

Se registraron avances en la investigación que busca esclarecer la muerte de Sofía Benítez, la joven de 25 años fallecida a fines de septiembre, pues en las últimas horas la Unidad Fiscal interviniente imputó a tres hombres por el delito de comercialización de estupefacientes agravada y se confirmó la detención de un cuarto sospechoso, profundizando la conexión entre el entorno de la víctima y una presunta red de narcotráfico.

La Unidad Fiscal, integrada por los fiscales penales María Luján Sodero Calvet y Santiago López Soto, provisionalmente imputó a tres hombres de 20, 35 y 49 años. Estos sujetos, quienes se abstuvieron de declarar durante la audiencia, fueron detenidos en un megaoperativo realizado este miércoles 29 de octubre, que incluyó siete allanamientos simultáneos y la intervención de más de 50 efectivos de diversas unidades de investigación del CIF.

El operativo inicial, que permitió reunir elementos de prueba como sustancias, dinero en efectivo y dispositivos móviles, consolidó un avance sobre una presunta estructura de criminalidad organizada. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente que se mantenga la detención de los tres imputados.

Como novedad de las últimas horas, la fiscal Sodero Calvet informó que se concretó la detención de un cuarto sospechoso, sobre quien pesaba un pedido de detención vigente. Además, se logró el secuestro de una camioneta considerada de relevancia en la causa, ya que habría sido utilizada tanto para el traslado de la mujer fallecida como para la realización de actividades ilícitas.

Cabe indicar que el caso inició a fines de septiembre, cuando Sofía Benítez fue trasladada en estado crítico al centro de salud de Villa Primavera por personas con las que se encontraba reunida. La joven falleció días después, lo que motivó a la Unidad Fiscal a disponer una investigación integral y exhaustiva para determinar las circunstancias que rodearon su muerte.

Desde el inicio, el abordaje del caso se realiza con perspectiva de género, entendiendo que Sofía se encontraba en una situación de vulnerabilidad y consumo problemático. Tales condiciones pudieron haber sido aprovechadas por su entorno inmediato, configurando un contexto de violencia estructural y subordinación.

El trabajo de análisis de comunicaciones y pericias científicas permitió a los investigadores orientar la causa hacia personas presuntamente dedicadas a la comercialización de sustancias de forma organizada, con posible relación a quienes la mujer frecuentaba y con quienes compartió sus últimas horas antes de ser hospitalizada.