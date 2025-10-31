¿Cómo funcionarán los cementerios este fin de semana?Sociedad31/10/2025
La Municipalidad de Salta informó que en los cementerios de la Santa Cruz y San Antonio de Padua, en vísperas a los días de Todos los Santos y de los Fieles Difuntos se realizaron diversas tareas de limpieza integral.
Los trabajos incluyeron el retiro de ramas y flores secas, mantenimiento del césped y el acondicionamiento de nichos, mausoleso y tumbas.
Debido a las próximas visitas que se realizarán durante el fin de semana, se solicita a los visitantes que mantengan la limpieza y cuiden las instalaciones. Un punto importante es evitar dejar floreros con agua para prevenir la proliferación del Dengue.
Horario de misas:
San Antonio de Padua
DIA 01/11/2025
- 08:00 am
- 17:00 pm
DIA 02/11/2025
- 08:00 am
- 10:00 am
- 12:00 am
- 17:00 am
Cementerio De la Santa Cruz
DIA 2/11/ 2025
- 12:30 am
- 17:00 am
Te puede interesar
Lo más visto