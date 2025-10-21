Habilitaron las obras del canal Yrigoyen: Plazas, pasarela peatonal, gaviones y más

La Municipalidad de Salta finalizó las obras del canal Yrigoyen procediendo a su habilitación, pero los vecinos no solo contarán con un mejor servicio sino también con inmediaciones de primera.

Estas obras de reconstrucción del canal pluvial Hipólito Yrigoyen a la altura de 20 de Junio, entre el puente Las Bumbunas y la calle Nicolás Medina finalizaron, un pedido que los vecinos solicitaban hace tiempo.

Entre las refacciones que se hicieron en el canal se encuentran: nuevas losas en los taludes, nuevas soleras y se finalizó con el armado de gaviones para permitir un correcto drenaje, informó el móvil de CNN Radio Salta.

En las inmediaciones también se realizó una puesta en valor, ya que se construyeron veredas, se instaló una pasarela para favorecer el tránsito peatonal, la recreación y el esparcimiento de los vecinos.

Además, se incluyó la construcción de una plaza con bancos y canteros e instalación de nuevas luminarias LED que brindan más seguridad. Las veredas cuentan con rampas de accesibilidad.