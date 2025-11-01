Jóvenes podrán capacitarse e insertarse en una bolsa de trabajo para acceder a su primer empleo

El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, y el rector de la Universidad Provincial de la Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO), Carlos Morello, lanzaron un programa conjunto que permitirá la capacitación de jóvenes para su posterior inserción laboral.

Esto, en el marco del programa Primera Oportunidad Laboral, creado a través de la Ley Provincial 8337, cuyo objetivo es promover la formación y el entrenamiento de personas de entre 18 y 30 años que carecen de experiencia previa.

“Para este Gobierno, es crucial impulsar iniciativas que nos permitan trabajar de la mano con el sector comercial y productivo. Nuestro objetivo es claro: incrementar la cantidad de jóvenes preparados y capacitados para responder a las demandas actuales de empleo”, sostuvo Villada, quien profundizó: “Es un hecho que muchos, al culminar sus estudios, no cuentan con las herramientas prácticas necesarias para acceder a un primer empleo de calidad. Por ello, hemos diseñado una oferta de cursos cortos y pragmáticos, enfocados en la inserción laboral inmediata”.

La formación se centrará en marketing digital en redes sociales https://forms.gle/3Yh8dTN4sFijMCZr8, introducción a la inteligencia artificial y Chat GPT https://forms.gle/kk8oXcDaxKQJ5Xkz7, y gestión emocional y liderazgo colaborativo https://forms.gle/ZR8ZdGz1BuHjyhZB8, áreas escogidas a partir de un relevamiento de las necesidades comerciales y de recursos humanos de la provincia. Serán totalmente gratuitos, con inscripción previa en los links mencionados.

Morello y Herrera destacaron la esencial conjunción de esfuerzos entre el ámbito público y el sector privado en esta iniciativa, que comenzará la próxima semana, y detallaron cómo funcionará: aquellos que culminen, formarán parte de una bolsa de trabajo de la Cámara de Comercio e Industria, y quedarán a disposición de los requerimientos de los negocios y empresas.

Además, se mencionó que se está generando una plataforma tecnológica integral que unificará la capacitación y la oferta y demanda laboral real del mercado, para su respectivo seguimiento.

Estuvieron presentes también el coordinador General del Ministerio, Javier Solá; el secretario de Recursos Humanos de la UPATecO, Carlos Mussa, y la gerente de la Cámara, Florencia Ferreyra.