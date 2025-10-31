Presupuestos provinciales: ¿Quiénes gastan más y quiénes menos?

En un informe de Politikon Chaco basado en los datos oficiales de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) y el INDEC, se reveló que las jurisdicciones del país aumentaron sus erogaciones en el segundo trimestre.

Formosa (+37,9%), Tucumán (+35,2%), Tierra del Fuego (+33.5%) y Santiago del Estero (+31,2%) encabezan la lista de las provincias con mayores aumentos reales interanuales, mientras que Salta se encuentra debajo de la mitad de la lista, con una expansión del gasto con aumentos de un 8,8%.

Dentro del informe se especificó también el desempeño de los ingresos provinciales, encabezando el ranking Río Negro con una suba real de 11,3% interanual, seguida por Chaco (+8,1%), Tucumán (+7,6%) y Corrientes (+7,6%).

La provincia de Salta presentó un aumento del 0,2%, mientras que San Juan, San Luis, Mendoza y Jujuy presentaron caídas.

Politikon Chaco destacó que el crecimiento de los ingresos estuvo impulsado principalmente por los tributos provinciales y las regalías.