La IA, una aliada: En Salta, Fredi Vivas invitó a "sentarse y probar" la Inteligencia Artificial

En el marco de su disertación en la UCASAL, el experto en Inteligencia Artificial (IA) y egresado de Singularity University, Fredi Vivas, dialogó con el programa Sin Vueltas de InformateSalta para desmitificar y profundizar sobre este fenómeno tecnológico, invitando a los salteños a acercarse a las herramientas de IA, a usarlas para potenciar sus proyectos y a mejorar sus labores, entendiendo que esta tecnología ya es una gran aliada del crecimiento personal y profesional.

Vivas, quien trabaja en IA desde hace 16 años, señaló que el momento actual se caracteriza por el gran interés que existe, pero también por los "mitos" que rodean al tema. El experto indicó que el lanzamiento de ChatGPT introdujo la IA generativa, que sorprende por su capacidad de hablar "casi como un humano" o crear gráficos artísticos, lo que genera expectativas exageradas, como creer que "esto va a reemplazar el trabajo a todas las personas".

El especialista enfatizó que la clave para navegar este momento de transición es la responsabilidad humana en el uso de las herramientas. "La responsabilidad para un texto que vos escribas, un alumno haciendo una tesis, siempre es humana porque no podemos delegar esa responsabilidad", afirmó, comparándolo con la ética que debe tener un médico al usar máquinas.

Fredi Vivas sostuvo que la IA ya está presente en casi todos los sectores de manera superficial o profunda: desde cuando Netflix recomienda una película hasta cuando se usa Waze para calcular una ruta. Sin embargo, en algunas áreas, como el turismo o el patrimonio, puede haber una búsqueda de balance, donde la tecnología no debe ser invasiva. "No es todo, no es blanco o negro", sentenció, destacando la necesidad de saber desconectarse.

En cuanto al desafío educativo, Vivas reconoció que es inevitable que los alumnos utilicen la IA para construir sus textos y monografías. Por ello, instó a profesores y líderes a entrenar a las personas en el uso ético y a establecer límites, como ya lo hacen los premios Grammy, que exigen un porcentaje específico de trabajo humano en una canción para poder nominarla.

Respecto al miedo a la pérdida de empleos, Vivas citó al World Economic Forum al señalar que la afectación es más a nivel de "tareas" que de "trabajos". La IA permite hacer tareas que antes tomaban horas en minutos, lo que libera tiempo para otras actividades. Sin embargo, advirtió: "Lo que sí estoy seguro de que la vara de exigencia para los humanos, el trabajo humano va a ser cada vez más alta".

Como principal lección, Vivas dejó una invitación directa a los lectores salteños: "Yo recomiendo más que escuchar a los expertos o los que dicen ser expertos, sentarse y probar herramientas". Para él, el mejor modo de perder el miedo y entender el fenómeno de la IA es vivenciando la experiencia de interactuar con ella desde adentro.