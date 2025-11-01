Las tarifas de gas y luz aumentarán 3,8% promedio en noviembre

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) autorizó un incremento promedio a nivel nacional de tarifas de gas del 3,8% en función de las revisiones quinquenales de cuadros tarifarios, según consta en una serie de resoluciones publicas en el Boletín Oficial.

Se trata de 20 resoluciones generales, una para cada empresa que actúan en el sector donde se le fija el incremento tarifario para cada caso en particular. Fuentes de la Secretaria de Energía informaron que en promedio el incremento es del 3,8% en las boletas que recibirán los usuarios residenciales.

“Resulta razonable y prudente continuar para el mes de noviembre de 2025 con el sendero de actualización de los precios y tarifas del sector energético”, dice una de las resoluciones.

La misma recuerda que el señor Ministro de Economía expresó: “las tarifas correspondientes a los segmentos de transporte y distribución de gas natural deberán ser fijadas conforme los resultados de las revisiones tarifarias quinquenales llevadas adelante por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS)”.

Luego de haber atravesado un período de transición en el marco de la emergencia energética el gobierno dispuso un plan quinquenal con las empresas en las cuales se actualizan las tarifas y a su vez las firmas del sector comprometen inversiones.

También las fuentes de Energía indicaron que el lunes se van a publicar los nuevos cuadros tarifarios para la electricidad. Aunque adelantaron que las tarifas de luz tendrán un aumento similar al del gas.



Tarifas y precios relativos

La Argentina registró un importante cambio de precios relativos desde que comenzó el gobierno de Javier Milei, lo que explica por qué el consumo no repunta a pesar de que los ingresos medios de la población hayan mejorado desde el inicio de la gestión.

Diferentes estudios advierten que, si bien la inflación se ha venido desacelerando, cuando se analizan los diferentes rubros de la canasta se nota que hay algunos que quedaron retrasados respecto de la inflación, mientras que otros la han superado.

Al respecto, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) llevó a acabo un estudio de precios relativos que marca las notorias diferencias de comportamiento entre los diferentes rubros que conforman el IPC.

Tomando como base el mes de noviembre de 2023, el valor del rubro vivienda, agua, electricidad y otros combustibles creció 53,2%, mientras que el componente de ropa y calzados bajó 29,1%.