Secuestran más de 250 kilos de hojas de coca en Hipólito Yrigoyen

Sociedad03/11/2025
Un importante operativo se concretó anoche en el barrio 9 de Julio de Hipólito Yrigoyen, donde la Policía secuestró más de 250 kilos de hojas de coca que eran transportadas en un vehículo particular.

El procedimiento se realizó en el marco del Operativo de Protección Ciudadana, cuando efectivos de la Comisaría 2 detectaron un automóvil estacionado con bultos de grandes dimensiones en su interior. Al inspeccionar el rodado, confirmaron que se trataba de hojas de coca distribuidas en varios paquetes.

El vehículo fue secuestrado y dos hombres de 25 y 35 años fueron infraccionados por transgredir el Código Aduanero. Además, sus documentos de identidad fueron retenidos por no cumplir con las medidas de validación legal.

Un hombre mayor de edad quedó a disposición de la Justicia Federal, mientras que en la causa intervienen la Fiscalía Federal de Orán y la Fiscalía Penal de Pichanal.

El operativo forma parte de los controles preventivos que se intensifican en la zona del norte provincial para combatir el contrabando y el transporte ilegal de hojas de coca.

