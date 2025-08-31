En su recorrido por el norte provincial, Sáenz participó de la fiesta comunitaria en Hipólito Yrigoyen

En su recorrida por el norte provincial, el gobernador Gustavo Sáenz llegó a Hipólito Yrigoyen para compartir con la comunidad una jornada de fiesta. Esta celebración, de la que participaron cientos de familias, fue organizada por la Municipalidad.

La intendenta Soledad Cabrera recibió al mandatario en la Plaza Independencia, donde se disfrutó de una tarde inolvidable con juegos inflables, camas elásticas, espectáculos, regalos y golosinas para los más chicos.

Además, la jornada contó con una feria de emprendedores locales que exhibieron sus productos en más de 15 puestos.

El gobernador Sáenz destacó la importancia de estos encuentros para la comunidad. "Estoy feliz de ver a los chicos disfrutar, de compartir un momento de alegría y diversión con sus familias. Por ellos, nuestro trabajo incansable", dijo el Gobernador.

Por su parte, la intendenta Cabrera resaltó el trabajo conjunto con el gobierno provincial: "Estamos felices por este día y nuestros niños esperan este gran día. Lo hicimos a fin de mes porque queremos esperar que hagan todos los barrios, los merenderos, las escuelitas hagan sus festejos y nosotros la Intendencia lo hacemos hoy con un gran evento para culminar y cerrar agosto, que fue el mes del niño”.

Además, la intendenta remarcó que la Provincia está constantemente conteniéndolos, “no sólo en recreación y diversión, sino en todo lo que conlleva para nuestros niños, la parte de asistencia social, desarrollo social, los mangrullos, que por primera vez en Yrigoyen contamos con dos mangrullos en las plazas principales. Seguimos avanzando y nuestro gobierno siempre presente".

La intendenta también detalló las prioridades de su gestión, que apuntan a mejorar la calidad de vida de los vecinos: "Las prioridades tienen que ver más con las calles, que estamos haciendo un fuerte trabajo, con mucha ayuda de Provincia en pavimento, en bacheo, en la parte de iluminación, o sea, un poco más de restablecer las necesidades básicas de nuestro pueblo con tantos años de abandono". Y concluyó: "También nuestro parque automotor que estamos refaccionando y bueno, brindar lo básico a nuestra gente para empezar a avanzar con obras más concretas en el 2026".

También acompañó esta celebración con la comunidad, el ministro de Gobierno, Trabajo y Derechos Humanos, Ricardo Villada.