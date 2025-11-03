El Banco Nación se desprendió de 2000 personas y volvió al tamaño que tenía hace 15 años

La motosierra también se sintió en el Banco Nación. A un par de meses de terminar el año, desde la entidad financiera comunicaron que “mejoró su eficiencia” y que acumula superávit financiero en lo que va de 2025, un balance que se logró con el cierre de sucursales y tras reducir el equipo en 2000 colaboradores.

En números, el margen operativo dio positivo en $521.400 millones al 30 de septiembre, mientras que el resultado trimestral también mostró un superávit de $82.900 millones, indicaron. Según explicaron, el margen de cobertura (que son los gastos de administración versus ingresos operativos) se ubicó en 60,3%.

Este resultado se explica por varios recortes. En parte, se “contuvieron” los gastos de personal, al reducir el equipo en 2000 colaboradores. Así, “se recuperó el tamaño que tenía el banco 15 años atrás”.

Por otro lado, se ajustó el número de sucursales a 652, luego de que se discontinuaran posiciones en las que los tributos locales “impedían la actividad” y donde existían superposiciones “incompatibles con la digitalización”. A modo de comparación, en diciembre de 2024, tenía 769 puntos de atención en el país.

Banco Nación de Argentina

Hubo algunos casos que fueron emblemáticos. En febrero la entidad comunicó el cierre de una sucursal en La Matanza por las altas tasas municipales. “Se ubica en los primeros lugares del ranking de las tasas municipales más gravosas para el país”, explicaron en su momento. A finales de abril, también cerró la única sucursal que tenía en Ramos Mejía, por las mismas razones.

De hecho, a mediados de este año se hizo el lanzamiento oficial del Plan Estratégico 2024-2027, que tenía el objetivo alcanzar la cantidad de puntos de atención que había en 2015. En julio de este año se había estimado que los costos ahorrados por esta decisión serían den $139 millones mensuales.

“Luego del éxito electoral del Gobierno y la ratificación de las políticas de solvencia fiscal y desinflación, el Banco Nación retomará el impulso al crédito privado, a favor de las familias y las pequeñas y medianas empresas (pymes)”, subrayó el presidente de la entidad, Daniel Tillard, al dar a conocer la noticia.

En ese sentido, desde la entidad remarcaron que aumentó su participación en el mercado, tanto en préstamos al sector privado (17,2%), como también en depósitos del sector privado (+15,9%). Así y todo, resaltaron que la “calidad de préstamos se mantiene” y que moderó los cargos por incobrabilidad. La irregularidad de los clientes se encontraba en 2,1% hasta agosto de este año, lo que para el Banco Nación se encuentra en “un muy bien nivel histórico”.

Cerraron varias sucursales del Banco Nación por las tasas municipales

“Cabe recordar que se avanza en la transformación del Banco Nación (Decreto 116/2025) en una sociedad anónima. La forma jurídica de entidad autárquica (actual) es adecuada para las organizaciones que proveen bienes públicos, pero no lo es para llevar a cabo actividades que ocurren en el campo privado, que consisten en recibir depósitos de dinero y otorgar préstamos, sin perjuicio de las demás funciones típicas de todo banco. Sobre todo, cuando el Banco Nación es la mayor entidad bancaria argentina y desarrolla operaciones en el mercado internacional con sucursales en las ciudades más importantes del mundo”, expresaron.

Si bien por ahora se mantiene una medida cautelar que frenó la conversión del Banco Nación en sociedad anónima (dictada en los autos “GUERRERO IRAOLA, JUAN HONORIO Y OTROS c/ PEN Y OTRO s/ MEDIDA CAUTELAR”), desde el banco recordaron que interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. / La Nación