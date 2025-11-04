Encontraron sin vida a José, el hombre que era buscado en el río Juramento

Desde el viernes a la tarde, efectivos de distintas divisiones de la Policía de Salta montaron un operativo para dar con José Antonio Ruiz, de 53 años, quien fue visto por última vez en la zona del camping La Laguna Blanca, sobre el río Juramento, jurisdicción de Joaquín V. González.

El hombre, según informó un portal local, habría descendido de un remis alrededor de las 17 horas del viernes y desde entonces no se tiene noticias sobre su paradero.

Durante la mañana de este martes, confirmaron a través de Hoy no pasa Tv, que el hombre fue encontrado sin vida en el río. En cercanías a la jurídica de Joaquín V Gonzalez.

Según trascendió, José habría tomado la decisión de arrojarse al curso de agua, buscando una zona de dificil acceso. La familia mostró su agradecimiento a las fuerzas policiales, familiares, vecinos, que se sumaron en la búsqueda.