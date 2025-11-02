Operativo en el río Juramento: Buscan a José Ruiz, desaparecido desde el viernes

Efectivos de distintas divisiones de la Policía de Salta continúan con el operativo de búsqueda de José Antonio Ruiz, de 53 años, quien fue visto por última vez el viernes por la tarde en la zona del camping La Laguna Blanca, sobre el río Juramento, jurisdicción de Joaquín V. González.

El hombre, según informó un portal local, habría descendido de un remis alrededor de las 17 horas del viernes y desde entonces no se tiene noticias sobre su paradero. De acuerdo con la información brindada por sus familiares, Ruiz no llevaba celular ni pertenencias personales al momento de salir de su domicilio. La última vez que fue visto vestía buzo azul, pantalón de grafa marrón y alpargatas negras.

Desde la mañana del domingo, la División Lacustre y Fluvial El Tunal, a cargo del subcomisario Enzo Sierra, encabeza un amplio operativo de búsqueda terrestre y acuática, en coordinación con la Dirección de Distrito de Prevención N°5, la División Canes y personal especializado.

Entre los recursos desplegados se encuentran móviles policiales, una camioneta de apoyo logístico, un bote semirrígido para rastrillaje en el cauce del río y la colaboración de un civil a bordo de una lancha que asiste en las tareas fluviales.

Durante los procedimientos, el can rastreador marcó un recorrido de unos 15 metros desde el punto donde Ruiz habría descendido hasta la margen del río, por lo que las tareas se concentran en ese sector. El personal de Lacustre realiza la exploración de zonas con enramados y pozos, mientras que los equipos de Canes y Prevención N°5 rastrillan la ribera correspondiente al departamento Metán.

Hasta el momento, no se registraron rastros ni indicios concluyentes, aunque las tareas continúan bajo la supervisión del subcomisario Sierra, en contacto permanente con la autoridad judicial interviniente.

La familia de José Ruiz permanece acompañando el operativo y solicita a la comunidad que ante cualquier información que pueda contribuir a su localización, se comunique con la dependencia policial más cercana.