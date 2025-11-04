En Orán, niegan el faltante de alquileres o inmuebles para las fuerzas nacionales

Días atrás, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había deslizado comentarios sobre la dificultad para conseguir viviendas o alquileres para los miembros de las fuerzas federales en el norte salteño, asegurando que "los precios de los alquileres aumentan, porque hay muchas más personas buscando alquilar de las que hay disponibles" en Orán

Tras esos dichos, el sector inmobiliario de Orán está saliendo a negar que exista una faltante de disponibilidad de propiedades significativa. Aunque reconocen que la presencia del personal de Gendarmería, Ejército y Prefectura incrementó la demanda, afirman que el problema radica en la falta de coordinación para organizar la llegada y el alojamiento de los efectivos.

El agente inmobiliario Jorge Arias, titular de Arias Group Asesoramiento Inmobiliario, explicó que el fenómeno de mayor demanda no es nuevo, pero se intensificó este año por el incremento de personal federal destacado en la zona. "La demanda creció, pero hay viviendas disponibles. Lo que falta es coordinación para organizar la llegada de las fuerzas y prever el alojamiento del personal", señaló Arias a FM Aries.

El corredor inmobiliario precisó que las propiedades más requeridas son las viviendas familiares grandes y las ubicaciones céntricas, aunque también notan una mayor rotación en los departamentos de uno o dos dormitorios. El desafío, según el sector, es manejar los picos de demanda generados por la llegada de grandes contingentes.

Arias ejemplificó la situación: "Si llegan 30 familias al mismo tiempo, probablemente no haya 30 casas disponibles. Pero si son efectivos solteros que rotan cada 60 o 90 días, se pueden adaptar opciones con alquileres temporarios o compartidos", sugiriendo que la oferta puede ser moldeable si hay planificación.

Respecto a la afirmación de la ministra sobre el alto costo, desde el sector inmobiliario sostienen que los precios no se dispararon por especulación. El agente afirmó: "Hay un aumento lógico por la demanda, pero no una suba especulativa", negando que la situación sea tan crítica como se deslizó a nivel nacional.

Para contrarrestar lo dicho por Bullrich, el corredor enfatizó que la creciente demanda ha generado interés en la inversión local, donde inversores de la zona están analizando y planificando proyectos habitacionales para ampliar la oferta de alquileres, previendo que la presencia de las fuerzas de seguridad en la frontera se mantenga de forma permanente: "Se está planificando algo importante para Orán, una inversión grande en viviendas".