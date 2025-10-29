Bullrich se quejó por “lo que cuestan las viviendas” en Orán

Fue este martes cuando la ministra de Seguridad y electa senadora nacional por la victoria de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se presentó ante la Cámara de Diputados para comentar en comisión detalles del proyecto de presupuesto nacional 2026.

En ese contexto, la ministra deslizó comentarios cuando, al defender la gestión que estaba realizando desde la cartera que conducirá hasta diciembre, se refirió a la falta de viviendas o alquileres en el norte salteño, para los miembros de las fuerzas de Seguridad.

“Tenemos un enorme problema con las viviendas en las fuerzas federales, imagínense que si vamos a la frontera, en el pueblo de Orán, inmediatamente los precios de los alquileres aumentan, porque hay muchas más personas buscando alquilar de las que hay disponibles”, expresó la ministra.

Usando el ejemplo de la presencia de las fuerzas de Seguridad en el norte, como parte del accionar en torno al Plan Güemes y del Operativo Roca en la zona de frontera y en los márgenes limítrofes con Bolivia, también comentó cómo abordaron esta cuestión.

“Logramos que Economía nos traspase unidades que no son personales, sino funcionales, es decir, la utilizan los miembros de las fuerzas de Seguridad que van por destino, y en lugares donde nos otorgan estas viviendas”, indicó cómo resolvieron esta situación habitacional.