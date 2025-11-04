Cayó una avioneta en Rosario de la Frontera: Gendarmería trabaja en el lugar

En las últimas horas se conoció que una avioneta cayó en la zona de San Felipe, en Rosario de la Frontera. De acuerdo a la información publicada por ElCamióndeGermán una de las hipotesis que se maneja es que el vehículo transportaba algún tipo de contrabando.

La aeronave se habría estrellado en una finca cercana al municipio. Autoridades trabajan en el lugar para esclarecer la situación. De momento se desconoce el estado de salud del piloto, las causas del siniestro o las funciones avión en la zona.

De acuerdo a información a la que accedió InformateSalta Gendarmería Nacional trabaja en el lugar realizando las tareas investigativas correspondientes.