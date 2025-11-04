ARCA subastará parlantes, Playstation y estéreos desde $15.000: Cómo participar

El próximo jueves 13 de noviembre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) llevará a cabo una subasta pública online donde se rematarán distintos artículos tecnológicos a partir de los $15.000. La subasta se realizará a través del portal Subastas Banco Ciudad, y estará abierta para todas aquellas personas interesadas en adquirir productos como parlantes, consolas de videojuegos y estéreos para autos. La subasta se desarrollará entre las 11:00 y las 12:05 horas, con lotes disponibles desde precios accesibles.

Entre los productos destacados se encuentran 30 parlantes marca JBL, con un precio base de $35.000, y una PlayStation 4 junto con 19 joysticks de la misma marca, con un valor base de $96.000. Además, se subastarán dispositivos de almacenamiento y adaptadores de marca Apple y Google. Los interesados podrán registrarse hasta el 11 de noviembre, y la exhibición presencial de los lotes tendrá lugar en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, en la calle Estrada 4, los días 4 y 5 de noviembre, entre las 9:00 y las 12:00 horas.

Productos destacados y precios base de la subasta de ARCA

Los artículos que estarán disponibles en la subasta online de ARCA incluyen una variedad de dispositivos tecnológicos. Uno de los lotes más atractivos son los 30 parlantes JBL, cuyo precio base es de $35.000. Estos parlantes tienen una garantía adicional de $3500. Por otro lado, los interesados en dispositivos portátiles podrán pujar por un equipo de audio Longstar sin caja, cuyo precio inicial es de $15.000, con una garantía de $1500.

La subasta también incluye 25 artículos Sony, entre los cuales destacan 19 PlayStation 4 y cuatro joysticks para PlayStation 4, con un precio base de $96.000. Este lote tiene una garantía de $9600. Para quienes busquen más variedad, hay 3434 dispositivos de almacenamiento que parten de $264.000 en total, con una garantía de $26.400. También se subastarán 49 estéreos para auto de las marcas Pioneer y Booster, con precios que empiezan en $40.551 y una garantía de $4055,10.

Cómo inscribirse y participar en la subasta online

La subasta se realizará exclusivamente a través del portal Subastas Banco Ciudad, una plataforma digital de acceso abierto para cualquier persona interesada en participar. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 11 de noviembre a las 11:00, por lo que quienes deseen participar deberán registrarse con anticipación. Es importante tener en cuenta que los lotes estarán disponibles únicamente en la fecha y horario especificado, por lo que los interesados deben estar atentos a las condiciones y plazos para no perder la oportunidad de adquirir estos productos. (Con información de Los Andes)