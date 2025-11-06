Tiene 2 años y busca una familia, enterate como podés postularte y cambiarle la vida

El Registro de Aspirantes a Guarda con Fines de Adopción convocó a quienes quieran postularse para la adopción de un niño de 2 años.

Este proceso busca no solo restaurar el derecho a tener una familia sino también mejorar sustancialmente la calidad de vida del pequeño, quien actualmente se encuentra residiendo en un dispositivo proteccional en la ciudad de Salta.

El niño requiere de una familia con la capacidad de acompañarlo en los múltiples tratamientos a los que debe asistir. Es de fundamental importancia que quieran postularse cuenten con una red socio familiar amplia que pueda ofrecer apoyo tanto físico como emocional, dado que, por una condición de prematurez extrema al momento de su nacimiento, presenta un diagnóstico de encefalopatía crónica no evolutiva e hidrocefalia. Si bien la adopción en este contexto conlleva un desafío, la inserción adoptiva es crucial para su desarrollo y bienestar.

Se convocó entonces a aquellas familias que consideren que pueden ser una alternativa viable para este pequeño. Aquellos interesados en postularse, o que necesiten evacuar dudas sobre el trámite o recibir asesoramiento sobre la factibilidad, pueden habilitar vías de contacto a través del correo electrónico [email protected] o de manera telefónica al 0387–4258026. La atención se realiza de lunes a viernes de 8 a 13.