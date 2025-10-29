Un adolescente fanático del fútbol busca una familia

Desde el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos dieron a conocer una nueva convocatoria pública a nivel nacional para la búsqueda de una familia para un adolescente de 15 años.

Quienes lo conocen lo describieron como tranquilo, reflexivo y afectuoso, y muestra una adecuada capacidad para establecer vínculos con los demás.

A sus 15 años tiene un total compromiso con el deporte, entrena durante la semana fútbol y los fines de semana participa de torneos de fútbol.

Si bien cursa sus estudios en un aula destinada a personas con diferentes capacidades y recibe tratamiento fonoaudiológico debido a un diagnóstico de retraso mental leve, mantiene una adherencia sostenida a sus espacios terapéuticos y psicológicos, evidencia continuidad y responsabilidad.

Actualmente vive en un dispositivo de protección de la Ciudad de Salta, a la espera encontrar un entorno de afecto y apoyo. Esta convocatoria está dirigida a quienes estén interesados en brindarle un proyecto de vida basado en el amor y el compromiso, sostuvieron desde el Registo.

Para quienes no residan en Salta Capital, deberán tener disponibilidad de trasladarse a fin de favorecer el proceso de conocimiento y adaptación.

Para recibir mayor información o asesoramiento sobre esta convocatoria pueden comunicarse al registro por correo electrónico a [email protected] o comunicarse al teléfono 0387–4258026 de lunes a viernes en horario de 8 a 13.