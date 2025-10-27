Buscan una familia para un niño de 3 años que vive en Tartagal

El Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta lanzó una convocatoria pública para encontrar una familia para un niño de 3 años que actualmente vive en un Dispositivo de Protección en Tartagal.

Quienes lo conocen lo describen como curioso, alegre y muy cariñoso, con una sonrisa que lo caracteriza. Muestra avances significativos en su desarrollo, especialmente en el área socio-comunicacional, y recibe tratamiento de psicomotricidad y estimulación temprana en el marco de un diagnóstico de encefalopatía crónica no evolutiva.

Se busca una familia o persona con recursos personales y emocionales que garanticen su integración y acompañen la continuidad de sus tratamientos. Además, deberán contar con disponibilidad para trasladarse a Tartagal durante el proceso de vinculación.

Las personas interesadas pueden comunicarse con el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Salta, a través del correo [email protected] o del teléfono 0387–4258026, de lunes a viernes de 8 a 13.

Para postularse, se debe completar la Ficha de Convocatorias Públicas, disponible en el sitio web oficial de la Justicia de Salta.

