Dos hombres intentaron robarse un poste del alumbrado público

Días pasados y a plena luz del día, el personal del Centro de Videovigilancia detectó a dos sujetos en actitud sospechosa y en simultaneo un llamado alertó a los operadores.

Es que dos sujetos intentaban dañar un poste de madera del tendido eléctrico, son claras intenciones de robarse los cables. Los hechos sucedieron en Barrio San Remo.

Ante esta situación, los motoristas que patrullaban la jurisdicción intervinieron y demoraron a los dos hombres de 22 y 23 años, con domicilio en barrios Jaime Dávalos y Limache.

Los sujetos tenían entre sus prendas de vestir dos cuchillos tipo sierrita.