Robo en la vía pública: Recuperan objetos robados de la caja de una camioneta estacionada

El procedimiento fue en barrio Unión. Los objetos fueron restituidos a su propietario. Intervino la Fiscalía Penal 1.

Efectivos de Comisaría 11 del Distrito de Prevención 1, realizaron una intervención con recupero de elementos en barrio Unión.

El procedimiento inicio tras la alerta del damnificado por la sustracción de dos cajas del interior de su camioneta estacionada en la vía pública.

En ese contexto, con la información aportada se logró recuperar una caja con tanzas y un fardo de adhesivos vinílicos en una vivienda del mismo barrio. Posteriormente fueron restituidos a su propietario.

Intervino la Fiscalía Penal 1.