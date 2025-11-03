Abusó de su nieta y la tildó de mentirosa, una foto lo obligó a pedir perdón

Un hombre de 86 años fue condenado por abuso sexual simple agravado por el vínculo y la guarda, en perjuicio de su nieta.

La denuncia fue presentada por la madre de la menor. Contó que una noche su hija se quedó a dormir en la casa de sus abuelos paternos y que, en horas de la madrugada, les mandó una foto a ella y a su esposo. En la imagen se veía la mano del abuelo en sus partes íntimas. Como ellos no vieron el mensaje, la menor llamó a su papá y le pidió que la fuera a buscar porque su abuelo había abusado de ella.

La menor contó que esto había ocurrido mientras estaban recostados en la cama grande, mirando televisión. Su abuela se había quedado en un cuarto de abajo.

El acusado fue increpado por su hijo. Negó los hechos y trató de mentirosa a su nieta, pero entonces le dijeron que existía una foto. Ante esto, reconoció lo sucedido y pidió perdón.

La víctima le contó luego a su mamá que su abuelo la había tocado anteriormente en la entrepierna, cuando iban los dos solos en el auto.

El juez Martín Fernando Pérez condenó al acusado a la pena de tres años de prisión condicional por resultar autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple (dos hechos) agravado por el vínculo y la guarda.

Le fijó además al condenado las siguientes reglas de conducta por el plazo de dos años: constituir domicilio y comunicar cualquier cambio; abstenerse de consumir sustancias estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas.

También ordenó que se le practique examen médico y extracción de material genético para su inscripción en el banco de datos correspondiente.

El sujeto fue condenado en un juicio abreviado acordado en el marco de una audiencia flexible y multipropósito del Plan de Oralidad.