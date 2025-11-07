Guillermo Saavedra: "No hay forma de que hayamos hecho los trayectos que dicen"

En la última jornada de alegatos de juicio contra los hermanos Saavedra por el homicidio de Jimena Salas, los imputados dieron sus últimas palabras, previo a que El Tribunal debata y dicte sentencia.

El primero en tomar la palabra fue Adrián Guillermo Saavedra, quien se mostró sereno y esperanzando ante la decisión de El Tribunal e inició aclarando fechas por esos años: "En 2017, comienzo del 2018, todavía yo en ese momento yo no era capataz, sino operario. Así que no daba ni ordenes ni nada sino yo simplemente seguía ordenes y trataba de hacer lo que nos mandaban los jefes".

Puntualizando sobre su trabajo, explicó cómo funcionaba el control de la salida y entrada de los vehículos: "Los que entran a las 6, entran, cargan el vehículo. Tenemos cada uno el vehículo para cada zona, les dan sus trabajos, cargan y a la hora de salir nos anotamos en la guardia. Ahí tenemos el kilometraje, quienes son los acompañantes, el encargado y todo".

Sostuvo, en su alocución que al regresar no es necesario registrase de nuevo sin que los guardias de la empresa registran el número de vehículo que regresó, agregó: "También quiero dejar asentado que le erré yo, que decía que en 2017 ya estaba, yo pensé que en ese año ya me había separado y todo y fue en 2018, encontré el papel cuando me llegó el divorcio todo, comencé el trámite en marzo y no sé si en Abirl o Mayo ya me llegó la resolución y eso quiere decir que en ese año a mediados de enero ya había vuelto a la casa de mi mamá en Parque Belgrano".

Insistió en que: "En 2017 estuve casado, estaba en ampliación Los Ceibos, zona Sur. El auto si lo usaba para ir trabajar pero no era mucho de ir a Parque Belgrano. Eso quería que quede asentado que yo en 2017 todavía vivía en zona Sur. Eso creo que justifica más mi inexistencia en todo esto que se nos acusan. No hay forma que haya hecho todos los trayectos que quieren hacer creer que hicimos, con el vehículo. El vehículo desde que lo compramos esta como lo vieron el otro día" haciendo referencia a la inspección ocular realizada.