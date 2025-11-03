Alegatos en el caso Salas: "No hay persona que haya visto a los Saavedra cerca de la zona"

Cuando el juicio por el asesinato de Jimena Salas entra en su fase final esta semana con el inicio de los alegatos, en la antesala de la sentencia, la defensa de los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra reafirmó la inocencia de sus representados, afirmando que no tuvieron vinculación alguna con el brutal asesinato ocurrido en 2017.

El abogado defensor de los Saavedra, Marcelo Arancibia, fue categórico al expresar su posición, la cual mantiene desde el inicio de la investigación. "Desde un primer momento lo dije, ninguno de los tres Saavedra han participado, han cometido el hecho por el cual traen a ser investigados, son totalmente ajenos", sostuvo el letrado en diálogo con FM Aries.

Así, Arancibia anticipó que su alegato se enfocará en desmantelar las pruebas circunstanciales que, según la defensa, fueron sobrevaloradas mediáticamente. El letrado aseguró que el objetivo de su exposición será demostrar que su posición "no tuvo contenido sensacionalista" y hará un "aporte a la estructura jurídica" para buscar la absolución de sus defendidos.

Aquí, la defensa cuestionó específicamente los elementos que ubicaron a los acusados en la zona, como los datos de GPS de los vehículos secuestrados, siendo enfático al contradecir las versiones previas: "Voy a explicar y voy a fundamentar que los GPS no los ubican jamás en el lugar donde están diciendo".

El abogado también abordará la falta de pruebas testimoniales directas, desmintiendo que vecinos o testigos hayan visto a los hermanos "merodeando o vigilando en la zona" de Vaqueros. Además, se refirió a las pericias sobre las cámaras de seguridad, indicando que las imágenes enviadas a distintas fuerzas de seguridad (incluyendo Policía Federal y otras provincias) arrojaron la misma conclusión que el perito local, siendo imposible identificar patentes, personas o incluso marcas y colores de los vehículos.

"No hay una persona que haya visto a ninguno de los Saavedra en el domicilio o cerca del mismo", insistió Arancibia, destacando que su pretensión es "demostrar que los señores Saavedra no han cometido, no han participado en el hecho". Incluso se refirió a la trágica muerte del principal acusado, Javier "Chino" Saavedra, afirmando que no murió "por cobarde".

El juicio por el femicidio de Jimena Salas comenzó el pasado 23 de septiembre contra Adrián y Carlos Damián Saavedra, imputados por homicidio calificado por alevosía y ensañamiento, criminis causa y femicidio. Este debate se desarrolla sin la presencia del tercer hermano, el principal acusado, "Chino" Saavedra, quien murió dentro de la Alcaidía General el día antes del inicio previsto. Tras el desfile de decenas de testigos y la incorporación de pruebas genéticas y periciales, el proceso ingresa en su etapa definitoria con los alegatos que inician este miércoles 5 de noviembre.